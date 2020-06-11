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كورونا والعالم.. أكثر من 416 ألف وفاة و7.36 مليون مصاب بالفيروس

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كورونا والعالم.. أكثر من 416 ألف وفاة و7.36 مليون مصاب بالفيروس كورونا والعالم.. أكثر من 416 ألف وفاة و7.36 مليون مصاب بالفيروس
جونز هوبكنز: الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات حيث بلغت نحو 113 ألفًا

كورونا والعالم.. أكثر من 416 ألف وفاة و7.36 مليون مصاب بالفيروس

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا، "كوفيد-19"، في العالم، 416 ألفًا، وبلغ عدد المصابين أكثر من 7.36 مليون مصاب.

وأظهرت بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء ، ارتفع بواقع 4 آلاف 924 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد المصابين في مختلف أنحاء العالم 7 ملايين 360 ألفًا و239 مصابًا، بزيادة 121 ألفًا و628، مقابل 120 ألفًا و410 في اليوم السابق.

ووفق " اليوم" تم تسجيل 3.54 مليون حالة شفاء منذ بدء تفشي الفيروس.

ووفقًا لجامعة "جونز هوبكنز"، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات حيث بلغت نحو 113 ألف وفاة؛ بحسب آخر البيانات اليوم الخميس؛ فيما تم هناك تسجيل 2 مليونًا و464 إصابة بالفيروس.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر عدد إصابات بالفيروس؛ حيث تجاوز عدد المصابين 772 ألفًا، وبلغ عدد الوفيات فيها نحو 40 ألفًا، ونجد بريطانيا في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، التي تجاوزت 41 ألف حالة؛ فيما سجلت نحو 392 ألف إصابة.

وتأتي روسيا في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات؛ حيث تم تسجيل أكثر من 493 ألف إصابة؛ فيما لم يتجاوز عدد الوفيات فيها 6300 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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