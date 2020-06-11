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"جراحة الدماغ الواعي".. يحبس الأنفاس لإيطالية تطبخ أثناء خضوعها لجراحة في المخ!

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"جراحة الدماغ الواعي".. فيديو يحبس الأنفاس لإيطالية تطبخ أثناء خضوعها لجراحة في المخ! "جراحة الدماغ الواعي".. يحبس الأنفاس لإيطالية تطبخ أثناء خضوعها لجراحة في المخ!
فنانة بريطانية عمرها 53 عامًا كانت تعزف الكمان أثناء عملية لإزالة ورم سرطاني من دماغها

أظهر مقطع التُقِط في مستشفى أزياندا الإيطالية، سيدة ستينية تطبخ طبق "الغراتان بالزيتون" أثناء خضوعها لعملية لإزالة ورم دماغي، امتدت ساعتين ونصف الساعة بإشراف 11 طبيبًا وممرضًا.

وقال جراح الأعصاب روبرتو تريناني بعد العملية: "كل شيء سار على ما يرام"؛ مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يرى فيها مريضة تطبخ طبقها المفضل تحت العملية.

وقال تريناني إنه أجرى نحو 60 عملية سابقة كان فيها المرضى في حالة يقظة خلال الجراحة؛ بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ووفق " اليوم" ففي فبراير الماضي، أُجريت عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني من دماغ فنانة بريطانية عمرها 53 عامًا، أثناء عزفها على الكمان؛ لضمان عدم إتلاف الأطباء للمنطقة المسؤولة عن حركة يديها.

وتساعد التقنية المطورة، التي يطلق عليها اسم "جراحة الدماغ الواعي"، الأطباء في علاج أورام الدماغ ونوبات الصرع دون أن يكون المرضى منومين؛ بحيث يستطيعون البقاء في وعيهم أثناء العملية وقيامهم ببعض الأنشطة؛ مما يسمح للجراحين بمعرفة أنهم يعالجون الجزء الصحيح من الدماغ. مستشفى أزياندا الإيطالية جراحة الدماغ الواعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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