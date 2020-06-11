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فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا
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السبت 13 يونيو 2020 11:37 مساءً
خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة"
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السبت 13 يونيو 2020 11:16 مساءً
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم
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السبت 13 يونيو 2020 11:16 مساءً
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية
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السبت 13 يونيو 2020 10:43 مساءً
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام
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السبت 13 يونيو 2020 10:36 مساءً
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة"
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السبت 13 يونيو 2020 10:36 مساءً
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا
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السبت 13 يونيو 2020 10:33 مساءً
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة
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السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
المدرسة المتنقلة تساعد الأطفال وسط تفشي كورونا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 11 يونيو 2020 11:04 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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