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"العفو الدولية" تفضح قطر و"فيفا" يحقق.. يستغلون حتى وهم يبنون "جوهرة"!

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"العفو الدولية" تفضح قطر و"فيفا" يحقق.. يستغلون حتى وهم يبنون "جوهرة"! "العفو الدولية" تفضح قطر و"فيفا" يحقق.. يستغلون حتى وهم يبنون "جوهرة"!
100 عامل من دول عدة يعملون باستاد لكأس العالم لم يتلقوا أجورًا مدة 7 أشهر

ذكرت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، أن عمالاً وافدين في مشروع بناء استاد لكرة القدم في قطر لم يحصلوا على أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.

وأضافت، في بيان، أن نحو 100 عامل من دول من بينها غانا وكينيا ونيبال والفلبين، تم توظيفهم من جانب شركة قطرية، وتم التعاقد معهم لأعمال الواجهة في استاد البيت، لكنهم ينتظرون أن يتم دفع أجورهم بالكامل.

وأفادت المنظمة بأن بعض العمال تلقوا مدفوعات جزئية بعد أن أثارت منظمة العفو الدولية القضية مع السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال ستيفن كوكبرن مدير شؤون الاقتصاد والعدالة الاجتماعية في المنظمة: "هذه القضية هي أحدث إيضاح دامغ على مدى سهولة استغلال عمال في قطر، حتى عندما يقومون ببناء أحد جواهر تاج كأس العالم".

وأضاف "كوكبرن": "على الرغم من أن المدفوعات الأخيرة ستوفر بعض الراحة الترحيبية للعمال، فقد أبلغنا منظمو كأس العالم في قطر بأنهم كانوا على علم بتأخير الرواتب منذ يوليو 2019. وهذا يثير تساؤلاً حول السبب وراء سماح قطر للعمال بمواصلة العمل لشهور بدون أجر".

وقال "فيفا" لمنظمة العفو الدولية إنه يواصل التحقيق مع اللجنة العليا القطرية بمجرد علمه، ويعمل الآن على ضمان دفع المبالغ المستحقة.منظمة العفو الدولية قطر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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