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"القيادة المركزية الأمريكية" تقارن بين ما تريده وإيران في اليمن

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"القيادة المركزية الأمريكية" تقارن بين ما تريده السعودية وإيران في اليمن "القيادة المركزية الأمريكية" تقارن بين ما تريده وإيران في اليمن
تحليل على لسان قائدها "ماكينزي".. يقول: الطائرات الصغيرة بدون طيار تقلقنا

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينث ماكينزي، أن المملكة العربية تبذل جهوداً كبيراً لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن ؛ حيث تقاتل المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشار "ماكينزي"، خلال حديث عن بُعد استضافه معهد الشرق الأوسط، إلى أن إيران لا تريد للحرب في اليمن أن تنتهي، وتريد يمناً ممزقاً في الوقت الذي تريد فيه السعودية السلام لليمنيين.

وتابع: "الطائرات الصغيرة بدون طيار هي مصدر قلق للولايات المتحدة، وإيران تطور العديد من النماذج من الطائرات بدون طيار الجديدة، واستخدمتها لمهاجمة المملكة العربية السعودية، كما شهدت الصراعات الجديدة في سوريا وليبيا أيضًا العديد من الطائرات بدون طيار.

وأضاف "ماكينزي"، أن إيران تعد أكبر تهديد في الشرق الأوسط للاستقرار والأمن في المنطقة، وأن طهران تستخدم قوات بالوكالة، مثل الحوثيين أو حزب الله وتقوم بتسليحهم بطائرات بدون طيار، وأسلحة موجهة بدقة وذخائر أخرى، مشيراً إلى أن إيران لا تريد للمنطقة الاستقرار والأمن.المملكة العربية السعودية إيران أمريكا اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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