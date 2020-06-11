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هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تُنبّه الباحة و7 من محافظاتها

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هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تُنبّه الباحة و7 من محافظاتها هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تُنبّه الباحة و7 من محافظاتها
يستمر حتى 7 مساء و"المدني" يحذّر ويدعو للابتعاد عن مجاري السيول

هطولات ورياح ورؤية تتدنى..

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، المخواة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.الباحة أمطار حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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