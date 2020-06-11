العرضيات.. حملة لإزالة مخلفات التشوه البصري وتنظيف الأراضي البيضاء

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وجّه بإطلاقها "أمين جدة" ودشّنها المحافظ والهدف تحسين المشهد الحضاري

دشّن محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، حملة إزالة المخلفات التي تستهدف معالجة التشوه البصري من خلال رفع المخلفات وتنظيف الأراضي البيضاء من أجل تحسين المشهد الحضاري؛ بحضور جميع رؤساء البلديات ورؤساء المجلس البلدي بالمحافظة.

وجاء ذلك بتوجيه من أمين أمانة جدة بإطلاق حملة إزالة المخلفات لتحسين المشهد الحضاري، وتم تدشين الحملة في مقر محافظة العرضيات من قبل المحافظ، وبمتابعة من وكيل الأمين لبلديات المحافظات، وبحضور رئيس بلدية العرضية الشمالية، ورئيس بلدية العرضية الجنوبية، ورؤساء المجالس البلدية.

محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف الأراضي البيضاء