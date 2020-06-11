أخبار عاجلة

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا -
خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مرضى كورونا وأجهزة التنفس.. دراسة أمريكية تبدد مخاوف الكثيرين

Print
مرضى كورونا وأجهزة التنفس.. دراسة أمريكية تبدد مخاوف الكثيرين مرضى كورونا وأجهزة التنفس.. دراسة أمريكية تبدد مخاوف الكثيرين
فيما يعتبر بديلاً مؤقتاً ومعقولاً لفترات قصيرة وفق شروط محددة

مرضى كورونا وأجهزة التنفس.. دراسة أمريكية تبدد مخاوف الكثيرين

في نتيجة قد تبدد مخاوف الكثيرين من الأطباء والمرضى بفيروس كورونا، خلصت دراسة أمريكية إلى أن تَشارُك مريضين بـ"كوفيد-19" جهاز تنفس واحداً لمدة قد تصل إلى يومين، قد يكون آمناً.

وتدعم نتائج الدراسة طريقة تجريبية اتبعتها مستشفيات تجد صعوبة التعامل مع التصاعد الكبير في أعداد من يعانون من الفشل الرئوي بتجهيزات محدودة.

وفي ذروة تفشي ، بدأ مستشفى "نيويورك بريسبيتيريان" المركز الطبي بجامعة كولومبيا في مانهاتن، اختيار مريضين خضعا لجراحة ويتمتعان برئة سليمة للتشارك في جهاز للتنفس.

وأدى هذا النهج، وفق "سكاي نيوز عربية"، إلى توفير أكبر عدد ممكن من الأجهزة لمرضى "كوفيد-19"، لكن بعض الخبراء انتقدوا ذلك، قائلين إنه قد يؤدي إلى تدهور النتائج.

والدراسات القليلة المتوفرة لما يُعرف بتقسيم جهاز التنفس الاصطناعي لم تختبر هذه الطريقة مع إصابات الرئة، الذي يعانيه مرضى "كوفيد-19" أحياناً.

لكن في دراسة جديدة شملت 6 حالات حرجة في مستشفى مانهاتن، جرى الجمع بين كل مريضين على أساس تشابه احتياجات التنفس، وانتهت إلى أن التشارك في جهاز التنفس قد يكون بديلاً يعوّل عليه لمدة تصل إلى يومين.

وكتب الباحثون في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة، الثلاثاء الماضي، أنه "في ظل النقص الحاد فإن تشارك أجهزة التنفس هو البديل المؤقت المعقول لدعم المرضى لفترات قصيرة في المراكز التي لديها الخبرة الملائمة".

وأوصى الباحثون بقصر عملية التشارك على مراكز لديها الخبرة والقدرة على تحديد المرضى المناسبين بشكل سليم لذلك وإدارة رعايتهم.فيروس كورونا الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية