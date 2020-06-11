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رايان: لا بد من تقييم كيفية إصدار شهادات الوفاة.. وبيسكوف: ليس تلاعبًا

اعتبر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، أن إحصاءات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا "غير عادية" و"عصية على الفهم"، وقد يعود انخفاض الوفيات في روسيا إلى اختبارات الكشف عن العدوى الواسعة.

وأشار مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، إلى أنه في الظروف التي يختبر فيها عدد كبير من الناس؛ يمكن أن يلاحظ "معدل وفيات منخفض نسبيًّا".

ولفت "رايان" إلى أنه "سيكون من المهم لروسيا تقييم كيفية إصدار شهادات الوفاة جراء كوفيد-19؛ للتأكد من أنها تتم بدقة وبشكل صحيح".

وكان دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قد نفى في وقت سابق خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الافتراضات بأن الإحصاءات عن الفيروس التاجي في روسيا غير دقيقة ومخفضة.

وبحسب "روسيا اليوم"، أجاب بيسكوف عن سؤال حول إمكانية وجود "تلاعب" في البيانات، نظرًا لأن روسيا سجلت وفيات أقل بكثير من البلدان الأخرى، بالقول: "أنتم لم تفكروا في إمكانية أن يكون لدى روسيا نظام رعاية صحية أكثر كفاءة، وتوجد فرصة لأن تبقى أعداد كبيرة من الناس على قيد الحياة".

وصرّح عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، الأربعاء، للصحفيين بأن معدل الوفيات من الفيروس التاجي الجديد في موسكو أقل من مدن العالم الأخرى؛ مشيرًا إلى أن الوباء يتراجع، وأن معدل الوفيات من "كوفيد-19" سيكون أقل في يونيو بكثير.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد