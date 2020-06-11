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على الطرقات تُبخس.. مربو ماشية بجازان يناشدون فتح الأسواق باحترازات

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على الطرقات تُبخس.. مربو ماشية بجازان يناشدون فتح الأسواق باحترازات على الطرقات تُبخس.. مربو ماشية بجازان يناشدون فتح الأسواق باحترازات
يستشهدون بتهيئة سوق محايل عسير بعدما أصبح كسب القوت اليومي معضلة

على الطرقات تُبخس.. مربو ماشية بجازان يناشدون فتح الأسواق باحترازات

عَمِد عدد من باعة الماشية الأجانب، في صبيا، إلى البيع والشراء من السيارات على الطرقات؛ فيما ناشد المواطنون اتخاذ إجراءات احترازية بالأسواق وفتحها، لكسب قوت يومهم وقضاء احتياجاتهم، بعدما أغلق سوق المحافظة منذ أشهر بسبب أزمة المسبب لمرض "كوفيد١٩".

وعانى عدد من المواطنين بسبب إغلاق الأسواق دون توفير البديل المناسب لهم، ليواصلوا البيع والشراء في ظل الظروف الحالية؛ مناشدين الجهات المعنية بتهيئة الأسواق بما يحفظ سلامتهم ويسهل عليهم عمليات البيع والشراء مستشهدين بتهيئة سوق محايل عسير.

ويعتمد عدد من مربي الماشية على تلك الأسواق لكسب قوتهم منها؛ لكن الظروف الحالية ضيقت عليهم، خصوصًا أن الأجانب يترصدون للباعة على الطرقات للبيع والشراء ويغتنمون الظروف لشرائها بثمن أقل من المطلوب.

يشار إلى أن عددًا من بلديات منطقة جازان أغلقت الأسواق الشعبية قبل عدة أشهر كإجراء احترازي؛ لكن عددًا من مربي الماشية يعانون من تلك القرارات وسط مطالبات بإجراءات احترازية تمكّنهم من البيع والشراء لكسب قوتهم.جازان باعة الماشية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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