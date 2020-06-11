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الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وشمال المملكة

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الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وشمال المملكة الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وشمال المملكة
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وشمال المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية