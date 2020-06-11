"الميت يعود فراشه ليلاً"..ضم حكايات الموتى يتحدثون أيضا

★ ★ ★ ★ ★

القراءة لها فوائد كثيرة جداً، فهي تعزز من قدرات الإنسان وتنمي الخيال وتزيد الوعي لدي الشخص، ويستطيع الإنسان من خلالها اكتشاف المشاعر والأحداث والمواقف التي يواجها في الحياة.

ولكن هناك أشخاص يعشقون قصص الرعب، ويبحثون عن الروايات والأفلام التي تقدم ليهم هذا النوع من الإثارة.

وكتاب الموتى يتحدثون أيضا للمؤلف محمد الشيخ، الذي انتشر انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرد فيه المؤلف قصص وحكايات خيالية عن الموتى، وأضاف من خلاله "بأن الميت يعود إلى فراشه ليلاً في كل يوم"، الأمر الذي افزع البعض.

هذا وعمل محمد الشيخ في مجال الطب الشرعي وهذا ما دفعه لتقديم هذه النوعية من الكتب، وقدم أيضا العديد من الأعمال الفنية والأدبية التي تعتمد على الخيال بشكل كبير.

وأصدر الشيخ كتابه الأول بعدما لاقت قصصه التي يرويها رواجاً كبيراً وبعد تشجيع من قراءه على إصدار العدد الأول من السلسلة.

ويمتلك المؤلف محمد الشيخ أسلوب متفرد في السرد، يجعلك في حيرة من أمرك وتسأل عن كيف تمنح الحياة ورقة وقلما لمن يكتب عن الموت!؟

كما أسس الشيخ أيضا جروب "كتاب الموتى يتحدثون أيضا" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليضم له كل الباحثون على قصص الرعب والخيال.

ولكن على الرغم من انتشار الكتاب بشكل كبير إلا أنه لاقى انتقادات واسعة في العالم العربي، وحتى بعض الصحف العالمية، وذلك بسبب محتوى الكتاب الذي أثار الرعب في نفوس البعض.

ولكن قال الدكتور محمد الشيخ، في تصريحات صحفية، أن سلسلة كتب "لجثث رأي آخر" ليست بهدف الرعب فهي مختلفة تجمع ما بين الموت والحياة والفاصل بينهما في "مشرحة زينهم".

والجدير بالذكر أن الكتاب جرى نشره منذ فترة تقريبا إلا أنه مازال يبحث عنه العديد من الأشخاص ويقومون بتحميله.

لتحميل كتاب الموتى يتحدثون أيضا من هنا