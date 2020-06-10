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خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة"
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السبت 13 يونيو 2020 11:16 مساءً
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم
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السبت 13 يونيو 2020 11:16 مساءً
"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض
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السبت 13 يونيو 2020 10:56 مساءً
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"
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السبت 13 يونيو 2020 10:56 مساءً
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب
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السبت 13 يونيو 2020 10:56 مساءً
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية
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السبت 13 يونيو 2020 10:43 مساءً
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام
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السبت 13 يونيو 2020 10:36 مساءً
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة"
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السبت 13 يونيو 2020 10:36 مساءً
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا
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السبت 13 يونيو 2020 10:33 مساءً
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة
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السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
وكيل صحة الشرقية يكشف بالأرقام مصابى ومتعافى كورونا وعناوين المستشفيات
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 10 يونيو 2020 11:35 مساءً
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