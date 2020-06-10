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إغلاق "مسلخ بيشة" احترازيًّا بعد انتشار مقطع الحشرات

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إغلاق "مسلخ بيشة" احترازيًّا بعد انتشار مقطع الحشرات إغلاق "مسلخ بيشة" احترازيًّا بعد انتشار مقطع الحشرات
"حبيان": قصور في مكافحة الآفات بالتمديدات الداخلية للصرف

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كشف مقطع ، وثَّقه أحد المواطنين بمحافظة بيشة، عن وجود حشرات (صراصير) بشكل كبير في مسلخ البلدية.

وأظهر المقطع غياب النظافة والعناية والاهتمام من العاملين بالمسلخ، وناشد موثِّقه الجهات المعنية التحقق من الأمر، ومحاسبة الجهة المسؤولة عن المسلخ، وإيجاد الحلول.

"سبق" تواصلت مع عامر عبدالله حبيان، مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية بيشة، الذي أكد وقوف فريق من صحة البيئة على المسلخ فور استلامها البلاغ، تم ملاحظة وجود قصور في عملية مكافحة الآفات والحشرات في التمديدات الداخلية للصرف؛ وهو ما أوجد تلك الحشرات.

وأضاف "حبيان" بأنه بناء عليه تم إغلاق المسلخ احترازيًّا، وتطبيق الغرامات والجزاءات بحقه، وتكليف المشغل بالتعاقد مع إحدى الشركات المختصة بمكافحة الحشرات.

يُشار إلى أنه سبق خلال الأعوام الماضية إغلاق مسلخ البلدية العام لمخالفته الاشتراطات الصحية، وسوء نظافته، وعدم التزام المستثمر بالأنظمة والتعليمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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