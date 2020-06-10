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"الصحة العالمية": الدراسات أثبتت أن حامل "كورونا" لا يعدي مخالطيه قبل أن تظهر عليه الأعراض

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"الصحة العالمية": الدراسات أثبتت أن حامل "كورونا" لا يعدي مخالطيه قبل أن تظهر عليه الأعراض "الصحة العالمية": الدراسات أثبتت أن حامل "كورونا" لا يعدي مخالطيه قبل أن تظهر عليه الأعراض
قالت: لا جدوى من المسح والحجر لغير المصاب بالأعراض.. وهذه طريقة السيطرة على المرض

أكدت منظمة الصحة العالمية أن حامل المستجد (كوفيد-19) يعتبر غير مُعدٍ للآخرين إلا في حالة ظهور الأعراض لديه، وأهمها ارتفاع درجة حرارته.

وقالت مدير وحدة الأمراض الناشئة والأمراض حيوانية المنشأ بمنظمة الصحة الدولية ماريا فان كيركوف، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة جنيف: "لا يُنصح بفحص الأشخاص غير المصابين أو حجزهم بداعي الحجر".

وأضافت: "الاستراتيجية الآن هي البحث عن الحالات التي ظهرت عليها الأعراض، وليس عن حاملي المرض".

وتابعت: "إذا ما استطعنا حصر الحالات ذات الأعراض، وعزلها حسب الإجراءات المتبعة، سيكون لدينا سيطرة فعّالة على المرض، وستنخفض نسبة انتشار العدوى بشكل كبير".

وأشارت إلى أن ذلك جاء بناء على معلومات وحقائق، بُنيت وفق دراسات أجرتها دول متقدمة عدة في المجال الطبي على شرائح كثيرة من الحالات التي ظهرت عليها الأعراض.

وشدَّدت على أن المسح الوطني والحجر لغير المصاب بالأعراض أصبحا عديمَي الجدوى، ولا يؤثران على التعامل مع المرض.


فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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