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مقاتلات روسية تقصف إدلب.. وحركة نزوح للمدنيين ..

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مقاتلات روسية تقصف إدلب.. وحركة نزوح للمدنيين .. بالفيديو مقاتلات روسية تقصف إدلب.. وحركة نزوح للمدنيين ..

جي بي سي نيوز :- قال نشطاء سوريون، إن مقاتلات روسية، شنت غارات على مناطق خفض التصعيد، في إدلب، شمال سوريا.

وأوقعت الغارات 3 قتلى حتى الآن، نتيجة استهداف مناطق مدنية في إدلب.

وأشار النشطاء إلى حدوث عمليات نزوح، من قرى وبلدات في جبل الزاوية جنوب إدلب، بعد تصعيد وقوات النظام.

وجاء القصف بالتزامن مع تحريك هيئة تحرير الشام، عددا من قواتها باتجاه جبل الزاوية.

وبثت مواقع تابعة لهيئة تحرير الشام، صورا لتحريك رتل عسكري، يضم عشرات الآليات والعربات المصفحة، المحملة بالرشاشات والمقاتلين، باتجاه جبل الزاوية على مناطق التماس، مع قوات النظام.

حركة نزوح من قرى وبلدات في جبل الزاوية جنوب إدلب نتيجة لتصعيد وقصف لنظام الاسد .

عربي 21 

 

جي بي سي نيوز

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