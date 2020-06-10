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رئيس بلدية حلي يُدشن خدمة حجز المواعيد وأخرى إلكترونية

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من بينها طلب عداد لمنزل دون صك وشهادة صحية

رئيس بلدية حلي يُدشن خدمة حجز المواعيد وأخرى إلكترونية

دشن رئيس بلدية حلي، جنوب محافظة القنفذة، بلقاسم خضر المقعدي، اليوم الأربعاء، خدمة حجز المواعيد والاستعلام عن المعاملات والخدمات الإلكترونية الأخرى.

وقال متحدث البلدية هادي ياسين الشيخي، لـ"سبق": إن الخدمات تشمل طلب عداد إضافي وعداد لمنزل دون صك وشهادة صحية وخدمات بلدية، وغيرها، التي وفرتها البلدية للمستفيدين عبر موقعها الإلكتروني: ⁦‪https://hali.gov.sa/

وأضاف أن هذه الخدمات جاءت في إطار مشروع البلدية الإلكترونية الذي تسعى البلدية من خلاله إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، في تطبيق نظام عمل خدماتي إلكتروني فعال، يؤدي إلى إنجاز عمل وخدمات البلدية إلكترونيًّا؛ تسهيلًا على المواطنين والمقيمين.

وأوضح أنه جرت حوسبة معظم الخدمات للجمهور لتصبح متاحة للمواطن والمقيم من خلال الرابط أعلاه لتقديم الخدمات الإلكترونية ببلدية حلي، تيسيرًا على المواطن والمقيم ليصبح بإمكانهما تعبئة وتسليم طلبه للبلدية إلكترونيًّا.

وقال "الشيخي" إن إطلاق هذه الخدمات في الوقت الحالي، بسبب الظروف الراهنة وضمن الإجراءات الاحترازية للحماية من (كوفيد -19) لخدمة أبناء المنطقة عن بُعد، وكذلك بعدم استقبال المراجعين بمقر البلدية وتوفير معظم الخدمات إلكترونيًا عبر الموقع، والمساهمة بشكل كبير بتقليل الخروج من المنزل إلا في الضرورة القصوى.

وأشار "الشيخي" إلى أن البلدية تسعى لتطوير العمل وتسخير التقنية الإلكترونية في سرعة إنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد على المراجعين في مركزي حلي وكنانة والقرى التابعة لهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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