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خبير قانوني: المملكة قدّمت أعلى درجات الرعاية وتأمين الخدمات الطبية دون تمييز

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خبير قانوني: المملكة قدّمت أعلى درجات الرعاية وتأمين الخدمات الطبية دون تمييز خبير قانوني: المملكة قدّمت أعلى درجات الرعاية وتأمين الخدمات الطبية دون تمييز
أكد أنها حققت الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

خبير قانوني: المملكة قدّمت أعلى درجات الرعاية وتأمين الخدمات الطبية دون تمييز

أكد قانوني أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية لمكافحة الجديد (كوفيد-19)، تمثل في أعلى درجات الحرص والرعاية وتأمين الخدمات والعناية الطبية لكل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية.

وقال الخبير المشارك في الأمم المتحدة سابقاً المستشار القانوني عبدالله بن سعود الراشد: إن "الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -يحفظهما الله- لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتجاوز آثاره، تمثل أعلى درجات الحرص والرعاية لشعب المملكة والمقيمين على أرضها، وتتجاوز المعايير الدولية في هذا الشأن، وتؤكد أن المملكة سباقة دائماً في ما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالأقوال".

وأشار "الراشد" إلى أن إجراءات المملكة في هذا الشأن واتخاذها التدابير الصحية والاجتماعية وتأمينها للخدمات والعناية الطبية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية هو تحقيق للمفاهيم والأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ودستور منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن "قرار خادم الحرمين الشريفين بتكفل الدولة بعلاج جميع المصابين بالفيروس من المواطنين والمقيمين حتى المخالفين منهم، والرعاية التي تم تقديمها للمواطنين خارج المملكة، وأيضاً الدعم اللامحدود الذي قدمته المملكة دولياً، والذي يعزز التضامن الإنساني يعطي مثالاً لما يجب أن تتبعه جميع دول العالم لتحقيق حقوق الإنسان".

وختم "الراشد" بقوله: إن "هذه الأزمة كشفت من كان يمتطي حقوق الإنسان تنظيراً وتسييساً، ومن ينتهجها مبدأً وعقيدةً تقوم على أن الإنسان أولاً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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