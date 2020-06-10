بلدية "عزيزية جدة" تداهم موقعًا عشوائيًّا لبيع الخضار والفواكه وتصادر "طنَّيْن"

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بعد رصد تجمع لعمالة وعدم لبسهم للكمامات

داهمت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، تجمعًا لوافدين في موقع عشوائي بحي مشرفة شمال المحافظة يبيعون خضارًا وفواكه؛ حيث تم رصد تقارب بين العمالة وعدم لبسهم للكمامات؛ مما قد يؤدي لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أنه تمت مداهمة الموقع بقيادة رئيس البلدية وعدد من المراقبين وآليات وعمالة لرفع المخلفات التي تركتها العمالة الوافدة قبل أن تلوذ بالفرار، وذلك بعد رصدها من قبل بعض المواطنين.

وأضاف أنه تمت مصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه، تمهيدًا لتسليمها للجمعية الخيرية كالمتبع، مؤكدًا حرص أمانة محافظة جدة على سلامة المواطن والمقيم.