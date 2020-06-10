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مفتي الأردن يتسلّم نسخًا من مصحف مجمع الملك فهد

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مفتي الأردن يتسلّم نسخًا من مصحف مجمع الملك فهد مفتي الأردن يتسلّم نسخًا من مصحف مجمع الملك فهد
تقوم بتوزيعه وزارة الشؤون الإسلامية

مفتي الأردن يتسلّم نسخًا من مصحف مجمع الملك فهد

تسلم مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبدالكريم الخصاونة، في مكتبه اليوم، نسخًا من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الذي قامت بتوزيعه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مكتب المستشار الديني في سفارة المملكة لدى الأردن مؤخرًا على عدد من المراكز والجمعيات الإسلامية بالأردن.

وقام بتسليم النسخ نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري: المستشار في السفارة فواز بن طنف العتيبي.

وأكد السفير نايف السديري أن عملية التوزيع جاءت تتويجًا للجهود التي تقدمها المملكة العربية في العناية بالقرآن الكريم وتوزيعه لجميع دول العالم وترجمة معاني كلماته بأكثر من 74 لغة عالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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