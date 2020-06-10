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"Abola" البرتغالية: مدرب "النصر" يراقب الياباني "ناغاتومو"

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"Abola" البرتغالية: مدرب "النصر" يراقب الياباني "ناغاتومو" "Abola" البرتغالية: مدرب "النصر" يراقب الياباني "ناغاتومو"
بالإضافة لحارس موناكو الفرنسي

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا؛ يراقب اللاعب الياباني يوتو ناغاتومو، الظهير الأيسر لفريق غلطة سراي التركي.

وبحسب ما نقلت صحيفة أبولا البرتغالية: فإن المدرب النصراوي يستهدف التعاقد مع ناغاتومو إضافة للحارس الكرواتي دانيال سوباسيتش، حارس موناكو الفرنسي الذي بات رحيله عن فريقه الفرنسي مسألة وقت.

اللاعب يبلغ من العمر 34 عامًا؛ حيث بدأ حياته الكروية في نادي اف سي طوكيو، ومنه انتقل إلى تشيزينا الإيطالي في عام 2010؛ حيث قضى موسمًا واحدًا، وانتقل منه إلى إنتر ميلان الإيطالي الذي لعب معه قرابة الـ8 مواسم، ثم انتقل منه لغلطة سراي منذ موسمين.

وشارك اللاعب في 28 مباراة مع فريقه، أحرز فيها ثلاثة أهداف، علمًا بأنه يتميّز بالتسديد القوي، وفي حال انضمام اللاعب سيتم تسجيله آسيويًّا بدلًا من الأسترالي برادلي جونز الذي ستكون فرصة استمراره ضئيلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية