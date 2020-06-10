أخبار عاجلة

خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ابنة رجاء الجداوي: أمي ما زالت في الرعاية المركزة وحالتها غير مستقرّة

Print
ابنة رجاء الجداوي: أمي ما زالت في الرعاية المركزة وحالتها غير مستقرّة ابنة رجاء الجداوي: أمي ما زالت في الرعاية المركزة وحالتها غير مستقرّة
مدير المستشفى: حالتها لم تتقدم ولم تتأخر

ابنة رجاء الجداوي: أمي ما زالت في الرعاية المركزة وحالتها غير مستقرّة

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، عن تطورات حالة والدتها الصحية، مؤكدة أنها ما زالت في الرعاية المركزة وحالتها غير مستقرة.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع": كتبت "أميرة" عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "بالرغم من أن أمي لسه تعبانة جدًّا وما زالت في الرعاية، إلا أن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعًا على كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى".

وتابعت: "ربنا يبارك فيكم جميعًا حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعًا، ويا رب يتمم شفاها على خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس، ويحميكم منه جميعًا".

وكان نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية محمد رضا، قد أكّد أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مستقرة، موضحًا أن "الحالة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدّم ولم تتأخر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة"

خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة"

الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم

الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض

نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"

نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"

شبكة عيون الإخبارية