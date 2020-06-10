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ألمانيا.. تداعيات "كورونا" ستتكلّف نحو 57 مليار دولار إضافية

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ألمانيا.. تداعيات "كورونا" ستتكلّف نحو 57 مليار دولار إضافية ألمانيا.. تداعيات "كورونا" ستتكلّف نحو 57 مليار دولار إضافية
ستساعد الاقتصاد على التعافي

ألمانيا.. تداعيات

نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير مطّلع، اليوم (الأربعاء)؛ أن وزير المالية الألماني أولاف شولتز يدرس ميزانية إضافية أكبر من المتوقع، مع دين إضافي يصل إلى 50 مليار يورو (56.8 مليار دولار)؛ لتمويل حزمة تحفيز تهدف لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وبيّن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تعتزم تمرير الميزانية التكميلية الثانية في 17 يونيو (حزيران) الجاري، لتمويل إجراءات تهدف لمساعدة أكبر أوروبي على التعافي من أزمة كورونا.

وسيضاف المبلغ إلى ميزانية تكميلية لبرلين ممولة بالدين تبلغ قيمتها 156 مليار يورو جرى اعتمادها في مارس (آذار)، ويعني هذا أن صافي الاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية قد يتجاوز في المجمل 200 مليار يورو هذا العام. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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