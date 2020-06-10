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عسير .. 116 إصابة جديدة بكورونا في 12 مدينة بالمنطقة

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عسير .. 116 إصابة جديدة بكورونا في 12 مدينة بالمنطقة عسير .. 116 إصابة جديدة بكورونا في 12 مدينة بالمنطقة
50 حالة في أبها و16 في خميس مشيط

عسير .. 116 إصابة جديدة بكورونا في 12 مدينة بالمنطقة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم؛ تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات ، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ116 موزعة على 12 مدينة تتبع منطقة عسير.

وأضافت أن أبها سجلت 50 حالة، وخميس مشيط 16 حالة، وادي بن هشبل 16 ، وأحد رفيدة 15 حالة ، ومحايل عسير 5 حالات ، الحرجة 4 حالات ، وتنومة 3 حالات، وسراة عبيدة حالتين، سبت العلاية حالتين ، والنماص حالة واحدة ، وظهران الجنوب حالة واحدة ، وبيشة حالة واحدة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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