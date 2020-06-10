أخبار عاجلة

خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة الحرارة

Print
أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة الحرارة أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة الحرارة
في الأسواق والأماكن العامة للوقاية من الجديد

أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة الحرارة

بدأت أمانة المنطقة الشرقية باستخدام الخوذات الذكية القادرة على رصد درجة الحرارة لجميع الأشخاص وفرز من يلاحظ ارتفاع درجة حرارته، في المواقع العامة والأسواق وغيرها من أماكن التجمع، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أنه تم استقطاب الخوذات الذكية بهدف رصد العلامات الحيوية، ويمكن لهذه الخوذات قياس درجة الحرارة من على بعد خمسة أمتار عن طريق الإشعاع الحراري، وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة، وتصدر الخوذة إنذاراً في حالة رصد أي شخص مصاب بالحمى.

وقال: تم تدريب عدد من منسوبي الأمانة على استخدامها في عدد من المواقع الحيوية والتجارية وأسواق النفع العام؛ بهدف توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة الصحية جنباً إلى جنب مع الإجراءات المتبعة في المراكز التجارية.

وأضاف "الجبير": في حال وجود شخص يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة، وإبلاغ الجهات الصحية لاستكمال اللازم، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد حرص الأمانة على الاستفادة من جميع الخبرات والأجهزة ذات التقنية العالية المتاحة لاستخدامها، ضمن إجراءاتها الوقائية المتبعة للحد من انتشار الفيروسأمانة المنطقة الشرقية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية