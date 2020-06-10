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الأفلاج تسجّل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

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الأفلاج تسجّل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد الأفلاج تسجّل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد
لمخالطة اجتماعية لحالات إصابة سابقة

الأفلاج تسجّل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

سجّلت محافظة الأفلاج، اليوم، سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم سجّلته الأفلاج في يوم واحد.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن الحالات التي تم تسجيلها اليوم في تقرير وزارة الصحة تعرضت للإصابة لمخالطة اجتماعية لحالات مصابة سابقة.

ونوّهت المصادر بأهمية اتباع التعليمات وضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي الذي يعتبر حتى الآن هو العلاج الوحيد لمنع انتشار هذه الجائحة.

وبلغ إجمالي الإصابات في الأفلاج حتى اليوم 33 اصابة منها 20 حالة نشطة 13 حالة تعافٍ.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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