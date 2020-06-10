أخبار عاجلة

خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آل الشيخ": المساجد المغلقة بسبب كورونا ارتفعت لـ89.. 18 في ليلتين

Print
"آل الشيخ": المساجد المغلقة بسبب كورونا ارتفعت لـ89.. 18 في ليلتين "آل الشيخ": المساجد المغلقة بسبب كورونا ارتفعت لـ89.. 18 في ليلتين
قال: مدينة الرياض هي الأكثر وسيعاد فتحها بعد 5 أيام من تعقيمها وتنظيفها

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، عن ارتفاع عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازياً من 71 إلى 89 مسجداً في جميع مناطق المملكة، بعد تسجيل إصابات كورونا في 18 مسجداً خلال ليلتين.

وأشار في تصريح لقناة "العربية" أمس، إلى أن مدينة الرياض هي الأكثر في إغلاق المساجد، متوقعاً إعادة فتح هذه المساجد بعد 5 أيام من تعقيمها وتنظيفها.

وعبر "آل الشيخ" عن أسفه الشديد لحصول ذلك، وقال: أتمنى من جميع المصلين الذين يرتادون بيوت الله أن يحرصوا على أنفسهم، ويطبقوا جميع الاحترازات الوقائية، مشيداً بمساجد كثيرة ومصلون كثر تطبق هذه الاحترازات ويُشكرون عليها.

كما انتقد وزير الشؤون الإسلامية لامبالاة بعض المصلين، وتزاحمهم على أبواب بعض المساجد عند الدخول والخروج، وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي كأن الصلاة ستفوتهم!

وقال: كما شاهدتم بعض المقاطع؛ تزاحم وركض وجري عند أبواب المساجد، مشيراً إلى أن بعض الأئمة والمؤذنين لا يلتزمون بلبس الكمامات، مستدركاً بأن غالبية المساجد والمصلون فيها منضبطون تماماً، ومتقيدون بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الوقائية من وزارة الصحة.وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة"

خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة"

الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم

الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض

نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"

نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"

شبكة عيون الإخبارية