أخبار عاجلة

خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

Print
في حملات دهم على أحياء شعبية بجدة للحد من انتشار

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

رصدت "سبق"، اليوم، الجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة؛ لرصد مخالفي تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات وتكدس العمالة في الشوارع والسيارات والطرقات وعدم التباعد الجسدي، ومخالفتهم في عدم تطبيق ذلك وتطبيق العقوبات بحقهم.

جاء ذلك يعدما كثفت الجهات من وجودها الميداني والأمني في الأسواق الشعبية، وتم رصد الانتشار الكثيف للدوريات الأمنية؛ لمتابعة تنفيذ القرار، وشنّت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة في أحياء بني مالك والبلد والبخارية وسوق اليمنة؛ لمتابعة تطبيق لائحة المخالفات، وحررت مخالفات بذلك.

وأسهمت الجولات التي قامت بها شرطة منطقة مكة المكرمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، وانخفاض عدد المخالفين للإجراءات الاحترازية.

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

شرطة مكة ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

شرطة منطقة مكة المكرمة الأجهزة الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية