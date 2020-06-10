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اليوم أكبر حركة مغادرة من الكويت إلى .. 4237 عاملاً عبر 22 رحلة

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اليوم أكبر حركة مغادرة من الكويت إلى مصر.. 4237 عاملاً عبر 22 رحلة اليوم أكبر حركة مغادرة من الكويت إلى .. 4237 عاملاً عبر 22 رحلة
إضافة إلى 10 رحلات طيران أخرى ستغادر إلى الهند والأردن وقطر

اليوم أكبر حركة مغادرة من الكويت إلى مصر.. 4237 عاملاً عبر 22 رحلة

ذكرت وزارة القوى العاملة المصرية أن مطار الكويت سيشهد اليوم حركة مغادرة تعد الأكبر منذ بدء أزمة كورونا، حيث تغادر 32 رحلة طيران تحمل على متنها 6180 راكباً إلى 4 دول منها .

وجاء ذلك بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، والذي قال: إن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة ركاب اليوم إلى الهند والأردن وقطر بالإضافة لمصر.

ووفق " اليوم" أوضح سعد الدين، أن وزير القوى العاملة المصري تلقى تقريراً من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 22 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم على متنها جميعاً 4237 عاملاً.مطار الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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