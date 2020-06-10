الرئاسة الفلسطينية: نقدّر موقف المملكة الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية

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قالت: جاء ترجمة لمواقفها المستمرة في دعم الحق الفلسطيني بمختلف المجالات

قدّرت الرئاسة الفلسطينية مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافضة للمخططات الإسرائيلية لضم أراضٍ فلسطينية.

وقالت الرئاسة في بيانها: إن هذا الموقف الذي صدر عن مجلس وزراء المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يؤكد موقفها الثابت والدائم في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته بالمحافل والميادين كافة، وهو ترجمة لمواقف المملكة المستمرة في دعم الحق الفلسطيني في مختلف المجالات.المملكة العربية السعودية فلسطين