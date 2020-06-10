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الرئاسة الفلسطينية: نقدّر موقف المملكة الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية

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الرئاسة الفلسطينية: نقدّر موقف المملكة الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية الرئاسة الفلسطينية: نقدّر موقف المملكة الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية
قالت: جاء ترجمة لمواقفها المستمرة في دعم الحق الفلسطيني بمختلف المجالات

الرئاسة الفلسطينية: نقدّر موقف المملكة الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية

قدّرت الرئاسة الفلسطينية مواقف المملكة العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافضة للمخططات الإسرائيلية لضم أراضٍ فلسطينية.

وقالت الرئاسة في بيانها: إن هذا الموقف الذي صدر عن مجلس وزراء المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يؤكد موقفها الثابت والدائم في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته بالمحافل والميادين كافة، وهو ترجمة لمواقف المملكة المستمرة في دعم الحق الفلسطيني في مختلف المجالات.المملكة العربية السعودية فلسطين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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