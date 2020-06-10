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أمير جازان يوجّه بمتابعة طرق جبل منجد.. بلدية هروب: وقفنا على الطريق الذي سفلته مواطنون

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أمير جازان يوجّه بمتابعة طرق جبل منجد.. بلدية هروب: وقفنا على الطريق الذي سفلته مواطنون أمير جازان يوجّه بمتابعة طرق جبل منجد.. بلدية هروب: وقفنا على الطريق الذي سفلته مواطنون
"سبق" نشرت التفاصيل يوم أمس.. وتوجيه الأمير جاء لخدمة المواطن وفقاً لتوجيهات ولاة الأمر

أمير جازان يوجّه بمتابعة طرق جبل منجد.. بلدية هروب: وقفنا على الطريق الذي سفلته مواطنون

وجّه أمير منطقة جازان بمتابعة موضوع طرق جبل منجد مع أمانة المنطقة لخدمة المواطن حسب توجيهات ولاة الأمر.

وأكدت بلدية محافظة هروب أن الطريق الذي تم سفلتته من قِبَل المواطنين في جبال منجد تم الشخوص عليه، وسيتم التأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات الفنية وعمل اللازم.

وتفصيلاً، قالت بلدية هروب لـ"سبق" يوم أمس: قامت البلدية بسفلتة 70% من جبل منجد حسب الأولويات المعدة من قِبَل المجلس البلدي كمرحلة أولى في العام الماضي؛ حيث تم سفلتة الطرق الرئيسية كطريق القتب وتفريعاته، وطريق مدرجه، والجبل الأسفل، وأعمال إنارة للطريق الرئيسي، وقد تم حصر باقي التفريعات بجبل منجد وإدراجها كمرحلة ثانية في مشروع سفلتة ورصف وإنارة الجاري ترسيته.

وتابعت: علماً بأن البلدية تقوم بصيانة الطرق الترابية بصفة مستمرة، وتلقي أي بلاغات والتعامل معها في حينه.

وأضافت أن الطريق الذي تمت سفلتته من قِبَل المواطنين تم الشخوص عليه، وسيتم التأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات الفنية وعمل اللازم.

وكان مواطنون بجبال منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، قد لجأوا إلى تمهيد وسفلتة طرق منازلهم على حسابهم الخاص بعدما انتظروه طويلاً رغم المطالبات والوعود من قِبَل بلدية هروب، حسب تعبيرهم.أمير منطقة جازان جبل منجد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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