أخبار عاجلة

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعاون الاقتصادي والتنمية": العالم سيشهد أكبر تراجع خلال 100 عام بسبب كورونا

Print
"التعاون الاقتصادي والتنمية": العالم سيشهد أكبر تراجع خلال 100 عام بسبب كورونا "التعاون الاقتصادي والتنمية": العالم سيشهد أكبر تراجع خلال 100 عام بسبب كورونا
حذرت من تضاعف الخسارة في حالة حدوث موجة ثانية للوباء

ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد العالمي سيشهد أكبر تراجع في أوقات السلم خلال مائة عام، قبل أن يخرج في العام المقبل من ركود ناجم عن جائحة .

وتتنبأ المنظمة بأن ينكمش الاقتصاد العالمي ستة بالمائة هذا العام قبل أن يعود لتحقيق نمو بنسبة 5.2 بالمائة في 2021، وذلك في حال بقاء الجائحة تحت السيطرة، وفقاً لـ"رويترز".

حذّرت من أن تصوراً آخر محتملاً بنفس القدر ينطوي على حدوث موجة ثانية من العدوى هذا العام قد يشهد انكماش الاقتصاد العالمي 7.6 بالمائة قبل أن يسجل نمواً بنسبة 2.8 بالمائة فحسب في العام المقبل.

وتوقّعت المنظمة أن يكون انكماش الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، 7.3 بالمائة هذا العام قبل أن يعود للنمو بنسبة 4.1 بالمائة في العام المقبل، وفي حال حدوث موجة ثانية من الوباء فسوف يسجل الركود في الولايات المتحدة 8.5 بالمائة هذا العام فيما سيحقق الاقتصاد نموا بنسبة 1.9 بالمائة فحسب في 2021.

وتتجه منطقة اليورو صوب تراجع بنسبة 9.1 بالمائة هذا العام، ويعقب ذلك نمو بنسبة 6.5 بالمائة في العام المقبل، لكن الركود قد يصل إلى 11.5 بالمائة هذا العام في حال حدوث موجة ثانية من التفشي، ويعقب ذلك نمو بنسبة 3.5 بالمائة في 2021.

ومن المتوقع أن تشهد بريطانيا أسوأ تراجع بين البلدان التي تغطيها المنظمة إذ من المتوقع أن ينكمش اقتصادها 11.5 بالمائة هذا العام قبل أن يعاود التعافي وينمو بنسبة 9.0 بالمائة في العام المقبل.

وإذا حدثت موجة ثانية من جائحة كورونا، فمن المنتظر أن يتراجع الاقتصاد البريطاني 14.0 بالمائة هذا العام ليتعافى بنسبة خمسة بالمائة في العام المقبل.منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية