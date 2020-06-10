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فيصل بن فرحان: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة وندعو المجتمع الدولي للتحرك

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فيصل بن فرحان: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة وندعو المجتمع الدولي للتحرك فيصل بن فرحان: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة وندعو المجتمع الدولي للتحرك
أشار خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية التعاون الإسلامي إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية

فيصل بن فرحان: المملكة تدين نية

أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن #فلسطين يعكس الحرص على التعامل مع تحديات القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن المملكة تؤكد رفضها لإجراء #إسرائيل ضم أجزاء الضفة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل.

وقال: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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