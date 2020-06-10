أخبار عاجلة

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة عسير تضبط 76 مخالفة وتغلق 13 منشأة تجارية

Print
أمانة عسير تضبط 76 مخالفة وتغلق 13 منشأة تجارية أمانة عسير تضبط 76 مخالفة وتغلق 13 منشأة تجارية
تعاملت مع 11 مبسطاً عشوائياً خلال حملة مفاجئة

أمانة عسير تضبط 76 مخالفة وتغلق 13 منشأة تجارية

أغلقت أمانة منطقة عسير نحو 13 منشأة تجارية بعد رصد أكثر من 76 مخالفة تمثلت في ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة وعدم تجديد التراخيص وعدم توفر الشهادات الصحية للعاملين في تلك المنشآت، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة بشكل عام.

وواصلت أمانة منطقة عسير حملاتها الرقابية الميدانية الشاملة لضبط المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين والمنشآت التجارية المخالفة في مدينة أبها، مما أسفر عن ضبط نحو 11 من المباسط العشوائية.

وقال مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي: فرق الرقابة قامت بحملة تفتيش مفاجئة في مدينة أبها؛ لمراقبة المخالفين والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية بنطاق مدينة أبها ومنهم الباعة الجائلين والمباسط العشوائية.

وأضاف: الأمانة مستمرة في حملتها لضبط الباعة الجائلين، من خلال الرقابة المستمرة على المواقع التي يكثر وجود المخالفين فيها.

وأشاد بالدور المثمر لإدارة الرقابة الشاملة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين، مما أسهم في الحدّ من هذه الظاهرة؛ لما لها من مضارّ وأمراض نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافة لكونها تسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع.

ودعا "العاوي" المواطنين والمقيمين في حالة وجود مخالفات أو ملاحظات التعاون مع الأمانة، وذلك بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات.أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض

نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"

نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"

مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب

مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام

شبكة عيون الإخبارية