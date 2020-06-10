الكويت: 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة 33823

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 8 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 683 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وأضاف من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 274 حالة لمواطنين كويتيين، و130 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و51 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و58 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

ويتابع: يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 33823 حالة. هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 ‪في دولة الكويت 23288 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 1126 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 193 حالة، وقد جرى تسجيل حالتي وفاة، ناتجتين عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف-2. يصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، وما زالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 10260 حالة.الكويت فيروس كورونا الجديد