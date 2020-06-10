الطائف.. "التجارة" تُراقب محطات الوقود وترصد إغلاق بعضها قبل إعلان أرامكو للتحديث

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في أسلوب غش تجاري بتخزين القديم وبيعه بالسعر الجديد تحقيقًا لربح أكبر

تعامل فرع وزارة التجارة بمحافظة الطائف مع عدة بلاغات وردتهم ليلة أمس حول قيام العاملين ببعض محطات الوقود في المحافظة، بإغلاق المحطة؛ بهدف الاستفادة من مخزون البنزين لديها قبل إعلان التسعيرة الجديدة للوقود، من قِبَل شركة أرامكو، والمقرر أن تكون اليوم الأربعاء.

وكشفت مصادر لـ"سبق" عن أن مراقبي فرع وزارة التجارة بالطائف، وقفوا ليلة أمس على بعض تلك المحطات، وتأكدوا من صحة البلاغات حيال إغلاقها؛ حيث تم تكليفهم بفتحها واستمرار عملها، وبيع الكمية المتبقية من البنزين بعد وقوفهم على خزانات تلك المحطات التي لا تزال معبأة؛ فيما سيتم تسجيل مخالفات بحقها يتم النظر فيها واعتمادها لاحقًا.

ويهدف العمالة من إغلاق المحطات لديهم في اتخاذهم لأسلوب غش تجاري معروف من حيث الاستفادة من بيع البنزين القديم والمتوفر بخزاناتها وإدخاله ضِمن التسعيرة الجديدة؛ محققين بذلك أرباحًا إضافية قد تعود لهم؛ إلا أن جهود مراقبي التجارة تمنعهم من ذلك التلاعب؛ حيث يواصلون جولاتهم؛ للتأكد من عدم إغلاق المحطات واستمرار عملها حتى إفراغ ما لديها من مخزون وقود؛ استعدادًا للتعبئة بالسعر الجديد بعد إعلانه من قِبَل الشركة.

وزارة التجارة محافظة الطائف