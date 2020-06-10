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الكشف عن تفاصيل "رالي داكار 2021" غداً

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خلال مؤتمر صحفي "عن بُعد" بمشاركة وزير الرياضة

الكشف عن تفاصيل

يُعقد يوم غدٍ، مؤتمر صحفيّ "عن بُعد"، لإعلان مسار وتفاصيل رالي داكار 2021، وذلك بمشاركة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ويان لومونيير المدير التنفيذي لمنظمة A.S.O، وديفيد كاستيرا مدير سباق رالي داكار.

وسيشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن جميع الإضافات الجديدة التي سيشهدها رالي داكار للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك المسار الجديد للرالي ونقطة الانطلاق والنهاية، وعديد من التفاصيل المهمة، وذلك بعد أن حققت النسخة السابقة نجاحًا كبيرًا على المستويات والأصعدة كافة، وشهدت متابعة إعلامية كبيرة على مستوى العالم، بعد بث السباق عبر 190 قناة من مختلف بلدان العالم، وتمت تغطيته على أكثر من 1100 موقع إخباري ورياضي.

وكانت المملكة قد شهدت النسخة الأولى من رالي داكار السعودية 2020 خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير الماضي، التي فاز بها متسابق الراليات المخضرم الإسباني كارلوس ساينز بحصوله على المركز الأول عن فئة السيارات، والأمريكي ريك برابك عن فئة الدراجات النارية، فيما حقق التشيلي إغناسيوس كاسالي المركز الأول في فئة الدراجات الرباعية، إضافة إلى فوز الروسي أنردي مارجينوف، في فئة الشاحنات، فيما حقق الأمريكي كايسي كوراي، المركز الأول في فئة السايد باي سايد.

الكشف عن تفاصيل

رالي داكار السعودية 2021

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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