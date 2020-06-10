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شاهد.. يرصد ترميم المساجد السبعة بالمدينة المنوّرة

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ترتبط بغزوة الخندق وتجتذب الزوّار والمعتمرين

شاهد.. فيديو يرصد ترميم المساجد السبعة بالمدينة المنوّرة

يعد موقع غزوة الخندق من أهم المعالم في المدينة المنوّرة والمرتبطة بسيرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.

ويحرص المعتمر والزائر على التوافد إلى موقع غزوة الخندق، وفي الموقع عدد من المساجد الصغيرة المعروفة بالمساجد السبعة، وارتبطت تلك المساجد بغزوة الخندق وجارٍ العمل على ترميم عددٍ منها.

ووثّقت "سبق" ترميم عددٍ من المساجد، وهي عبارة عن مجموعة من المساجد الصغيرة عددها الحقيقي ستة بغزوة الخندق وتعود التسمية بـ"المساجد السبعة" إلى عدد المساجد؛ رغم أن المحصور منها في المنطقة التي شُيّدت فيها ستة مساجد هي: (مسجد الفتح، مسجد سلمان الفارسي، مسجد أبي بكر الصديق، مسجد عمر بن الخطاب، مسجد علي بن أبي طالب، مسجد فاطمة)، وحظيت المساجد السبعة بالعناية والاهتمام الكبير من قِبل حكومة المملكة العربية .

شاهد.. فيديو يرصد ترميم المساجد السبعة بالمدينة المنوّرة

المدينة المنورة غزوة الخندق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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