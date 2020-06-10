شائعة إصابة محمد عبده بكورونا.. بدأت بمواقع تواصل وانتهت بنفي" الشادي" ونجله

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قال: فنان العرب يتمتع بالصحة والعافية في منزله ومع أسرته على شاطئ البحر الأحمر

عقب ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عن شائعة إصابة الفنان محمد عبده بفيروس كورونا المستجد؛ أكد الشاعر صالح الشادي أن فنان العرب بخير ويتمتع بصحة وعافية في منزله، ولا صحة لما يشاع.

وكتب "الشادي" ردًّا على ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة فنان العرب محمد عبده قائلًا: "الصديق الغالي فنان العرب محمد عبده بخير، ويتمتع بالصحة والعافية في منزله ومع أسرته على شاطئ البحر الأحمر، ولا حقيقة لما يُشاع حول صحته -حفظه الله- ورعاه".

وهي ذات التغريدة التي أعادها نجل الفنان "عبدالرحمن" ليزيد عليها بتأكيده أن والده بخير.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبارًا عن احتمال إصابة فنان العرب محمد عبده بـ"كورونا" قبل أن يظهر الشاعر صالح الشادي ونجل محمد عبده، يؤكدان أن "فنان العرب" بخير ويقضي وقته مع أسرته على شاطئ البحر.فيروس كورونا الجديد محمد عبده