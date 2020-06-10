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بريطاني يقفز في خزان ماء هربًا من كلب فيعلق فيه 6 أيام

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بريطاني يقفز في خزان ماء هربًا من كلب فيعلق فيه 6 أيام بريطاني يقفز في خزان ماء هربًا من كلب فيعلق فيه 6 أيام
مزارع إندونيسي اكتشف مكانه بالصدفة فأبلغ عنه السلطات

بريطاني يقفز في خزان ماء هربًا من كلب فيعلق فيه 6 أيام

أنقذت السلطات الإندونيسية في جزيرة بالي، مواطنًّا بريطانيًا عَلِق 6 أيام في خزان ماء عُمقه 4 أمتار خلال هربه من كلب.

وانتشل فريق من المسعفين جايكوب روبرتس البالغ 29 عامًا من الخزان المصنوع من الإسمنت. وكان مزارع في بلدة بيكاتو على جزيرة بالي الإندونيسية قد أبلغ السلطات بالحادث.

وأوضح غيده دارمادا المسؤول المحلي عن فِرَق الإغاثة؛ بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: "سمع أحد أبناء البلدة نداءات جايكوب عندما كان متوجهًا لإطعام بقراته". ونُقِل الشاب إلى مستشفى قريب للمعالجة.

وتعرّض جايكوب لكسر في رجله عندما تعثر وسقط في الخزان غير الممتلئ كليًّا. وروى للسلطات أنه كان يحاول الفرار من كلب يطارده وأرغمه على الخروج من البلدة. وقال المسؤول في الشرطة "أغوستينوس سويا": "كان مصابًا وبدا أنه فقد من وزنه".جزيرة بالي مواطنًّا بريطانيًا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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