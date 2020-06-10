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.. مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم لعلاج "كورونا"

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روسيا.. مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم لعلاج "كورونا" .. مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم لعلاج "كورونا"
يحتوي على الأجسام المضادة اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية

روسيا.. مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم لعلاج

اتفقت شركة "روس تيخ" والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، على تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم للعلاج من فيروس كوفيد-19.

وجاء في بيان صدر عن المؤسستين الروسيتين، أن عقار BioGam، اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وأضاف البيان، بحسب اليوم، أن "الشراكة بين الصندوق الروسي وشركة (ناتسيمبيو)، التابعة لـ (روس تيخ)، تفترض إنتاج مستحضر من الغلوبيولين المناعي، الذي يحتوي على أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، وسيتم إنتاج الدواء على أساس بلازما المتبرعين الذين أصيبوا بعدوى ".

وسيتم تنظيم إنتاج الأجسام المضادة، التي تحتوي على الغلوبولين المناعي ضد فيروس كورونا، وفقا للدورة التكنولوجية الكاملة، بشرط توافر المواد الخام لدى "ناتسيمبيو".

وسيتم توجيه الاستثمارات لشراء المعدات وإجراء التجارب السريرية، وإعداد الوثائق لتسجيل الأدوية.

من جانبه، قال رئيس "روس تيخ" سيرغي شيميزوف، إن "ناتسيمبيو" مستعدة للبدء بإنتاج الدواء في مؤسساتها، في المدن الروسية التالية: بيرم ونيجني نوفغورود وتومسك وأوفا.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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