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اليابان تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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اليابان تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليابان تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفع عدد الإصابات إلى 17291 والوفيات إلى 92

اليابان تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الیابانیة الیوم الأربعاء، تسجیل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى حالتيْ وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بیان أنه بعد تسجیل ھذه الحالات الإضافية، ارتفع عدد الإصابات بالفیروس في البلاد إلى 17291، والوفیات إلى 92 حالة وفاة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، استأنفت العدید من المناطق في جمیع أنحاء الیابان أعمالھا بالكامل، بعد أن رفعت حالة الطوارئ قبل أسبوع على خلفیة انخفاض حالات الإصابة الجدیدة.

وقد أعلن مسؤولو الصحة في اليابان عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد يوم الثلاثاء؛ ليتوقف بذلك إجمالي الإصابات عند 17 ألفًا و223 حالة؛ بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).اليابان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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