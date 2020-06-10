أخبار عاجلة

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المختبر الهوائي" بالمدينة يستقبل 6 آلاف عينة موفراً سرعة بنتائج الفحوصات

Print
لدعم الجهود الصحية وإجراءات المسح الميداني اليومية لمواجهة جائحة كورونا

يستقبل "المختبر الهوائي" بالمدينة المنوّرة، يومياً، عينات الفحص العشوائي ضمن الجهود الهادفة للحدّ من انتشار فيروس كوورنا المستجد.

وقال مدير إدارة المختبرات بصحة المدينة المنوّرة الدكتور عمر الحازمي: وتيرة العمل في المختبر الهوائي تسير بشكل انسيابي منذ بدء تشغيله الأسبوع الماضي لدعم الجهود الصحية وإجراءات المسح الميداني اليومية لمواجهة جائحة المستجد.

وأضاف: استقبل المختبر ما يقارب ستة آلاف عينة منذ بدء تشغيله الأسبوع الماضي حتى أمس.

وأردف "الحازمي": تم فحص العينات وإظهار نتائجها في وقت وجيز، مضيفاً أن العينات ترد يومياً إلى المختبر الهوائي وبشكل تصاعدي، فيما تبلغ القدرة الاستيعابية للمختبر ما يقارب 10 آلاف عينة يومياً يمكن استقبالها وفحصها، ويمثّل مرحلة أولى في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ، ويعمل بوساطة نظام الربط الإلكتروني مع الجهات الصحية، للوصول إلى المصابين وعزلهم، تمهيداً لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في المنشآت الطبية.

وتابع: المختبر الهوائي يستقبل العينات من مركز الفحص الموسّع وكذلك من المختبر الإقليمي بالمنطقة بصفة يومية، ليتم فحصها بوساطة أجهزة الفحص الحديثة التي يباشرها كوادر وطنية مؤهلة.

واختتم بالقول: المركز شكّل نقلة نوعية في إجراءات الفحص والرصد وإظهار النتائج خلال 12 ساعة.

المختبر الهوائي فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية