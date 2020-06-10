"المختبر الهوائي" بالمدينة يستقبل 6 آلاف عينة موفراً سرعة بنتائج الفحوصات

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لدعم الجهود الصحية وإجراءات المسح الميداني اليومية لمواجهة جائحة كورونا

يستقبل "المختبر الهوائي" بالمدينة المنوّرة، يومياً، عينات الفحص العشوائي ضمن الجهود الهادفة للحدّ من انتشار فيروس كوورنا المستجد.

وقال مدير إدارة المختبرات بصحة المدينة المنوّرة الدكتور عمر الحازمي: وتيرة العمل في المختبر الهوائي تسير بشكل انسيابي منذ بدء تشغيله الأسبوع الماضي لدعم الجهود الصحية وإجراءات المسح الميداني اليومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: استقبل المختبر ما يقارب ستة آلاف عينة منذ بدء تشغيله الأسبوع الماضي حتى أمس.

وأردف "الحازمي": تم فحص العينات وإظهار نتائجها في وقت وجيز، مضيفاً أن العينات ترد يومياً إلى المختبر الهوائي وبشكل تصاعدي، فيما تبلغ القدرة الاستيعابية للمختبر ما يقارب 10 آلاف عينة يومياً يمكن استقبالها وفحصها، ويمثّل مرحلة أولى في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ، ويعمل بوساطة نظام الربط الإلكتروني مع الجهات الصحية، للوصول إلى المصابين وعزلهم، تمهيداً لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في المنشآت الطبية.

وتابع: المختبر الهوائي يستقبل العينات من مركز الفحص الموسّع وكذلك من المختبر الإقليمي بالمنطقة بصفة يومية، ليتم فحصها بوساطة أجهزة الفحص الحديثة التي يباشرها كوادر وطنية مؤهلة.

واختتم بالقول: المركز شكّل نقلة نوعية في إجراءات الفحص والرصد وإظهار النتائج خلال 12 ساعة.

المختبر الهوائي فيروس كورونا الجديد