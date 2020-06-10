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"الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان.. و"المدني": لا تقربوا بطون الأودية

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"الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان.. و"المدني": لا تقربوا بطون الأودية "الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان.. و"المدني": لا تقربوا بطون الأودية
قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه تدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.حالة الطقس الأرصاد جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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