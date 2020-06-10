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جازان.. الانتهاء من تدريب 595 ممرضاً على التعامل مع حالات كورونا

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جازان.. الانتهاء من تدريب 595 ممرضاً على التعامل مع حالات كورونا جازان.. الانتهاء من تدريب 595 ممرضاً على التعامل مع حالات كورونا
عبر خضوعهم لبرامج تدريبية مكثفة في مستشفى الملك فهد المركزي

جازان.. الانتهاء من تدريب 595 ممرضاً على التعامل مع حالات كورونا

أنهت صحة جازان تدريب وتأهيل 148 من الكوادر التمريضية العاملة في مركز طب الأسنان، ومركز السكري والغدد الصماء، ومراكز الرعاية الصحية الأولية للتعامل مع حالات الاشتباه أو الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 "، حيث جرى تأهيلهم للعمل بالمستشفيات عبر خضوعهم لبرامج تدريبية مكثفة في مستشفى الملك فهد المركزي ومستشفى الأمير محمد بن ناصر.

كما نفّذت برنامجاً آخر لتدريب الكوادر التمريضية في المستشفيات ذات سعة 50 سريراً للتعامل مع الحالات الحرجة وبلغ عدد المستفيدين منه 122 ممرضاً وممرضة، وتم رفع جاهزية المستشفيات لزيادة عدد أسرّة العناية المركزة عند الاحتياج وتدريب وتأهيل 325 من الكوادر التمريضية على العمل بأقسام العناية المركزة، كما تم تدريب 3922 من منسوبي التمريض بالمنطقة على أساسيات مهارات مكافحة العدوى.

وكانت صحة جازان قد أنشأت في وقت مبكر وحدة القيادة والتحكم للتمريض حيث تقوم هذه الوحدة بالإشراف على الأقسام التمريضية بالمنشآت الصحية لمواجهة حالات الكوارث والاستجابة السريعة، وتحريك وتوزيع الكوادر التمريضية بالمنشآت الصحية عند الطوارئ، وتقييم المخاطر قبل حدوثها والتقليل منها ووضع الحلول السريعة لها، كما تقوم هذه الوحدة أيضاً بمتابعة الكوادر التمريضية على مدار 24 ساعة ومتابعة فرق التدخل السريع بالمستشفيات والقطاعات وكذلك متابعة الكوادر التمريضية في المحاجر الصحية.صحة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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