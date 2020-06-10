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"وكالة الطاقة" تتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز.. الأكبر على الإطلاق

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"وكالة الطاقة" تتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز.. الأكبر على الإطلاق "وكالة الطاقة" تتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز.. الأكبر على الإطلاق
بسبب جائحة كورونا والشتاء المعتدل شمالاً .. ضعف نظيره في 2008

توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي اليوم، أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق بفعل أزمة وشتاء معتدل الحرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وبحسب "رويترز" من المتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز أربعة بالمئة أو ما يعادل 150 مليار متر مكعب إلى 3850 مليار متر مكعب هذا العام أي مثلي حجم التراجع الذي أعقب الأزمة المالية في 2008.

وشهدت أسواق الغاز العالمية الكبيرة تراجع الأسعار إلى مستويات قياسية منخفضة إذ تعثر الطلب بفعل إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتراجع الإنتاج الصناعي.

ويقلص قطاع النفط والغاز الإنفاق ويرجئ قرارات استثمارية.. وعلى الرغم من توقعات تعافي الطلب في 2021 فإن وكالة الطاقة لا تتوقع العودة سريعاً إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وبالنسبة للعام بأكمله، من المتوقع أن تشهد المزيد من الأسواق المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا أكبر انخفاضات في الطلب، لتمثل ما يصل إلى 75 بالمئة من التراجع الإجمالي في 2020.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "من المتوقع تعافي الطلب العالمي على الغاز بشكل تدريجي في العامين المقبلين، لكن هذا لا يعني أنه سيعود سريعا إلى الوضع المعتاد".

وأضاف "سيكون لأزمة كوفيد-19 أثر دائم على تطورات السوق مستقبلا حيث تثبط معدلات النمو وتعزز الضبابية".

وستكون غالبية الزيادة في الطلب بعد 2021 في آسيا وفي مقدمتها الصين والهند حيث تُطبق سياسة دعم قوية.وكالة الطاقة الدولية الغاز الطبيعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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