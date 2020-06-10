مساعد وزير المالية السعودي: المبادرات الحكومية تراعي معاناة القطاع الخاص

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الرياض – مباشر: قال مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات، عبدالعزيز الرشيد، إن أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم في الوقت الراهن جاءت في الوقت الذي لا تملك فيه الكثير من الدول المساحة المالية الكافية حتى تكون ردة فعلها مشابهة لما حدث في الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.

وأضاف الرشيد، خلال لقاء افتراضي بعنوان "تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة" عقده مركز التواصل والمعرفة المالية، أن التحدي الذي كان وما زال يواجه حكومة المملكة وبقية دول العالم هو استشراف ما سيكون عليه الوضع المالي خلال العام الحالي أو المقبل، سواءً فيما يتعلق بتوقعات الإيرادات الحكومية، أو التخطيط للنفقات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحافظ على مستويات إنفاق جيدة تحقق للمواطن جميع الخدمات الأساسية التي يتطلع إليها من الحكومة، وفقاً لـ"واس".

وأوضح الرشيد، أن المبادرات وحزم الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من الآثار السلبية على القطاع المالي والاقتصادي راعت معاناة القطاع الخاص من التدفقات النقدية عبر العديد من المبادرات منها تأجيل المستحقات المالية والإقرارات الضريبية والزكوية.

وأشار إلى أن أكثر من 640 ألف منشأة استفادت من تأجيل الإقرارات الزكوية، كما استفادت نحو 250 ألف منشأة من مبادرة تأجيل إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

ومن جانبه، قال وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، فهد الدوسري، إن "ساما" أطلقت برنامجاً تصل قيمته إلى نحو 50 مليار دولار لدعم القطاع الخاص وخاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من الإجراءات الاحترازية.

وأضاف، أن عدد عقود المنشآت المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات تجاوزت 68 ألف عقد وبحجم إجمالي تجاوز 48 مليار ريال حتى بداية شهر يونيو/ حزيران.

ومن جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، أيمن أفغاني، إن المبادرات التي قدمتها الحكومة تهدف إلى تخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص ليتمكن من مواصلة مشاركته الفاعلة في الاقتصاد والتصدي لآثار الجائحة، والمحافظة على نسب التوطين التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأضاف أفغاني، أن هناك 400 ألف سعودي في 80 ألف منشأة استفاد من مبادرة دعم الأجور عبر نظام ساند، حيث استفادت الأنشطة الأكثر تضرراً من الجائحة في قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء، وخدمات الفندقة والإقامة والأطعمة.

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