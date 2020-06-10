أخبار عاجلة

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"اليونان": تركيا تزعزع استقرار المتوسط بتحركاتها العدوانية

Print
"اليونان": تركيا تزعزع استقرار المتوسط بتحركاتها العدوانية "اليونان": تركيا تزعزع استقرار المتوسط بتحركاتها العدوانية
"دندياس": القانون الدولي يحدد الخطوط الحمراء والحل السياسي أفضل لليبيا

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس: إن "الأعمال التركية غير القانونية والخطاب العدواني تُظهر بوضوح دور أنقرة المزعزع للاستقرار في البحر الأبيض المتوسط".

وجدد دندياس في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في أثينا أمس الثلاثاء، إدانته لاتفاق الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس؛ واصفًا إياه بـ"باطل"، والإجراءات التي اتخذتها تركيا في شرق البحر المتوسط؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا".

وأضاف: "القانون الدولي يحدد الخطوط الحمراء ويجب احترامها"؛ داعيًا في الوقت نفسه إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض

نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"

نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"

مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب

مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام

شبكة عيون الإخبارية