ملك الماسالا دانانجاي داتار يعتزم تمويل إعادة المواطنين الهنود من دولة الإمارات العربية المتحدة

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تلوح في الأفق أخبار واعدة لآلاف المواطنين الهنود العالقين في دولة الإمارات العربية المتحدة بانتظار عودتهم إلى الهند في ظلّ جائحة "كوفيد-19" الحالية. والجدير بالذكر أنّ الحركة الجوية بين هذين البلدين قد استؤنفت، كما بدأت عملية تسجيل الأسماء في القنصلية الهندية وحجز التذاكر. وفي هذا السياق، يعمل الدكتور دانانجاي داتار، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "العديل" التجاريّة، على توسيع تعاونه في تمويل نفقات تذاكر الطيران واختبارات "كوفيد" للمسافرين المحتاجين الراغبين بالعودة إلى الهند.

وهناك العديد من الأشخاص الذين لا تُتيح لهم أوضاعهم تحمل رسوم تذاكر السفر واختبار "كوفيد". وفي هذا السياق، قال الدكتور دانانجاي داتار: "أدرك واقع أنّ العديد من الأفراد الذين فقدوا وظائفهم غير قادرين على الاستفادة من هذه المبادرة للذهاب إلى مسقط رأسهم نظراً لعدم امتلاكهم للمبالغ اللازمة. وسأقوم بالتنسيق مع الجهات المعتمدة لمدّ يد العون للمحتاجين، مع مراعاة اتّباع جميع التوجيهات الضرورية ذات الصلة بشكل صارم. وأُشير إلى أنّني ناقشت هذا الموضوع مع سعادة القنصل الهندي العام السيد فيبول، وأُعرب عن رغبتي بتمويل تذاكر السفر للمواطنين الهنود. وبذلك أقوم وبكل تواضع بأداء واجبي وآمل أن تعود مبادرتي هذا بالنفع. وأتوجه بالطلب إلى جميع إخوتي المواطنين بأن يقوموا بواجبهم لنتمكن معاً من تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقتٍ ممكن. وأعرب عن بالغ امتناني وتحياتي لجهود جميع المشاركين في عملية إعادة المواطنين الهنود إلى الوطن".

والجدير بالذكر أنّ مجموعة "العديل" التجاريّة بقيادة الدكتور دانانجاي داتار قد اضطلعت بدور رئيسي في جلب أكثر من 9000 منتج هندي إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم هذه المجموعة حالياً سلسلة مكونةً من 43 متجراً واسعاً منتشرة في جميع أنحاء دول الخليج، إضافةً إلى مصنعين اثنين للتوابل الحديثة، ومطحنتين اثنتين للدقيق، وشركة للاستيراد والتصدير. ويُذكر أن حكام دولة الإمارات قاموا بتكريم دانانجاي بجائزة مرموقة وأطلقوا عليه لقب ملك الماسالا، لمساهمته القيمة في قطاع الأعمال.

وتنتج المجموعة أيضاً أكثر من 700 منتج ضمن فئات من قبيل الدقيق الجاهز والتوابل والمخللات والمربّيات والناميكين والمواد فورية التحضير، تحت علامتها التجارية الخاصة "بيكوك". كما تُدير شركة "ماسالا كينج إكسبورتس"، الذراع الهندية لمجموعته، عملياتها بنجاح انطلاقاً من مقرها في مومباي.

* المصدر: "ايتوس واير"