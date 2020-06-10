لمخالفتهما الاشتراطات.. بلدية بارق تغلق مطعماً ومركز تسوق

★ ★ ★ ★ ★

خلال جولات شملت والمطاعم والمطابخ ومحال إنتاج زيت السمسم

أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق مطعماً ومركز تسوق مخالفين للاشتراطات الصحية.

وشملت جولات المراقبين الصحيين، صباح أمس، في بارق ومركز ثلوث المنظر مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمطابخ ومحال إنتاج زيت السمسم، وتم رصد بعض المخالفات الصحية وكذلك الوقائية وتم إغلاق مطعم ومركز تسوق خالفا الاشتراطات الصحية ومحل إنتاج زيت السمسم مخالف للإجراءات الوقائية.

وأكد رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن، عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وكذلك الاشتراطات الصحية، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، منوهاً بالمستهلكين مباشرة الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية في المحال التجارية.

محافظة بارق بلدية محافظة بارق